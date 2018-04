Ladri di binari nella stazione vecchia di Catania: arrestati due fratelli

CATANIA - Due fratelli, Emanuele e Benedetto Antonio Battiato, di 34 e 40 anni, sorpresi a rubare i binari della vecchia stazione dismessa di Catania sono stati arrestati dalla polizia ferroviaria. Per "smontare" a pezzi i binari i due usavano della fiamma ossidrica, e poi caricavano la refurtiva su un autocarro. Il materiale ferroso rubato, dal peso di circa 2.000 chilogrammi, è stato restituito all’avente diritto, mentre l'attrezzatura e gli arnesi utilizzati per la commissione del reato, sono stati sequestrati ed affidati in custodia giudiziale ad una ditta di Catania.