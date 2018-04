Lite in famiglia finisce nel sangue a Grammichele: padre uccide un figlio e ne ferisce un altro

Grammichele (Catania) - Tragedia familiare nel pomeriggio a Grammichele dove Saverio Ansaldi ha accoltellato i due figli, uccidendone uno. La vittima è Graziano Ansaldi, quarantenne, mentre il fratello Aurelio è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Il responsabile del delitto e del tentato omicidio è già stato arrestato. Tutto sarebbe accaduto al culmine di una lite in famiglia accaduta in un'abitazione di via Riso, nel centro storico della cittadina della provincia di Catania. Sul posto per i rilievi, la Polizia Scientifica.

A quanto pare in casa Ansaldi le liti erano abbastanza frequenti. Non è ancora chiaro il motivo per cui questa volta, il padre di famiglia abbia impugnato un coltello e si sia scagliato contro i due figli. Aurelio, il figlio rimasto ferito, aveva avuto in passato dei problemi con la giustizia.