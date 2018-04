Schianto in curva nell'Acese: perde la vita una donna di 80 anni

ACIREALE - Tragico incidente stradale mortale poco prima delle 16 di oggi pomeriggio in via Torretta, a Fiandaca, piccola frazione dell'acese. L'incidente è stato autonomo e ha coinvolto una autovettura. Il guidatore del mezzo nell’abbordare una curva ha perso il controllo schiantandosi contro un muro in pietra lavica. Nel terribile impatto ha perso la vita il passeggero dell’auto, si tratta di una anziana donna di circa 80 anni. Tempestivi i soccorsi operati da una squadra dei vigili e del 118.

Vani i tentativi di soccorrere l’anziana donna che viaggiava come detto seduta sul lato passeggero. A bordo della vettura, insieme con la vittima, c'erano le due figlie, rimaste entrambe ferite e condotte in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Acireale. I rilievi dell’incidente sono stati eseguiti dalla polizia locale di Acireale.