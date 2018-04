Fondachello, rapina con un coltello da macellaio al King House hotel

MASCALI - Hanno fatto irruzione a sorpresa impugnando un grosso coltello da macellaio terrorizzando il personale della reception del King House hotel di via Parallela di via Spiaggia a Fondachello di Mascali. E’ accaduto ieri sera, poco prima delle 20.30. In azione due giovanissimi malviventi, entrambi con il volto travisato, con mossa fulminea hanno scavalcato il bancone arraffando il denaro in cassa, circa 200 euro, trafugando poi una trentina di pacchetti di sigarette di varie marche per poi fuggire via a piedi, dileguandosi.

Il titolare della struttura ricettiva l'imprenditore mascalese Leonardo Zappalà esprime rammarico e indignazione per l’accaduto: "Fortuna ha voluto che nell'attimo in cui si è consumata l'azione criminale non c'erano clienti. In larga parte studenti in gita scolastica che si trovavano a cena. Non si sono accorti di nulla ed è stato un bene per tutti - afferma Zappalà -. Di certo questa ennesima rapina è un danno per l'intero comparto turistico dell’area jonica”.

Intanto sul fronte delle indagini ieri sera i carabinieri della compagnia di Giarre, intervenuti tempestivamente, hanno preso possesso delle immagini del sistema di video sorveglianza dell'albergo, nel tentativo di ottenere elementi investigativi.