Aveva in casa un panetto di coca da oltre 1 kg: arrestato giovane a Capo Mulini

CATANIA - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato a Capo Mulini un 30enne, Paolo Fabio Indelicato in quanto ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel pomeriggio di ieri, personale della Sezione “Antidroga” della Squadra Mobile ha fermato l'uomo a bordo della sua autovettura Smart Fortwo. Gli operatori di polizia insospettiti dal suo atteggiamento insofferente, hanno deciso di procedere a una perquisizione, personale e dell'autovettura che ha portato al ritrovamente di un piccolo involucro con circa 1,6 grammi di cocaina. Ma la successiva perquisizione a casa di Indelicato, sempre a Capo Mulini, ha consentito di rinvenire e sequestrare, all’interno di un garage di pertinenza, un panetto di cocaina per un peso complessivo di 1,190 chilogrammi, due involucri contenenti la medesima sostanza stupefacente per un peso complessivo di 34,83 grammi e materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché una somma di denaro. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania.