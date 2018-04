Catania, vede che la Polizia sta per controllarlo e getta via 100 grammi di cocaina

Vede che la Polizia lo sta per controllare e lui, alla guida di uno scooter, accelera e getta via un sacchetto di plastica che, come poi si vedrà, conteneva circa 100 grammi di cocaina. In manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente è finito Giovanni Papa, un pregiudicato di 45 anni. Ad arrestarlo i poliziotti della Squadra Mobile di Catania che lo hanno intercettato nel quartiere di San Cristoforo. Papa è stato inseguito tra i vicoli del quartiere prima di essere bloccato. Addosso a Papa c’era anche una cospicua somma di denaro, frutto dello spaccio secondo gli investigatori.