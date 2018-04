Scontro tra auto e pullman: due donne rimangono ferite a Piedimonte Etneo

Piedimonte Etneo (Catania) - Incidente stradale, poco dopo le 13,30, a Piedimonte Etneo. Due donne che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda, sono rimaste ferite nello scontro con un pullman delle autolinee Interbus lungo la Strada statale 120, vicino al casello autostradale di Fiumefreddo. Per soccorrere le due donne, che hanno riportato vari traumi ma non sono in pericolo di vita, è stato necessario l'intervento dell'Elisoccorso (una è stata trasportata al Cannizzaro, l'altra a Taormina). Non è ancora chiaro il motivo per cui la loro auto si sia schiantata contro il pullman. La Statale è rimasta bloccata per un'ora.