Due rapine in 20 minuti in due supermercati in provincia di Catania

Giarre (Catania) - Preoccupante sequela di rapine nel comprensorio giarrese. Non si arresta l’escalation di azioni criminali. Sale a cinque il numero delle azioni criminali messe a segno. Dopo Fondachello e Giarre (un albergo e un supermercato), nel mirino della criminalità stavolta sono finiti altri due market di Santa Venerina e Zafferana.



A partire dalle 19.30 sono stati assaltati da una coppia di giovani armata di pistola e con volto coperto, il discount Md di via De Gasperi di Zafferana e a seguire il supermercato Deco’ di Santa Venerina. In azione, come detto, due giovani armati di pistola, in sella ad uno scooter che, secondo i carabinieri sarebbero gli stessi che hanno messo a segno, nello spazio temporale di circa 20 minuti, le due rapine di ieri sera. Ancora da quantificare lo bottino delle due rapine. Al vaglio dei carabinieri della compagnia di Giarre, le immagini di video sorveglianza dei due supermercati finiti nel mirino della criminalità che potrebbero rivelarsi utili ai fini delle indagini.