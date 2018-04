Due romeni feriti a Catania con cocci di bottiglia per motivi passionali

CATANIA - La polizia di Catania ha fermato un romeno di 31 anni, George Mustafa, e un catanese di 47, Francesco Barbera, per tentativo di omicidio aggravato e lesioni personali aggravate nei confronti di due cittadini romeni per motivi passionali. Le due vittime, infatti, sono il compagno e il fratello di una romena che era l’ex di un suo connazionale, la cui posizione è al momento al vaglio della Procura di Catania. I fermi, convalidati dal Gip, sono stati eseguiti da personale delle volanti e della squadra mobile sull'aggressione avvenuta domenica 8 aprile scorso in viale Africa, dove sono stati soccorsi due romeni che erano stati colpiti con un collo di bottiglia e un coltello. Uno è stato medicato nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro per tagli alla gamba e alla mano giudicate guaribili in 10 giorni, il secondo è stato ricoverato con la prognosi riservata nell’ospedale Garibaldi per una profonda ferita da arma da taglio al torace.



Dalle indagini è emerso che i due fermati, in concorso con altro cittadino romeno, hanno aggredito, le due vittime, colpendole con un coltello a serramanico e con un coccio di bottiglia. Il fermo è stato successivamente confermato dal Gip che ha disposto la custodia cautelare in carcere.