Catania, arrivano da Roma e rubano telefonino in aeroporto: denunciate tre donne

Catania - La Squadra di Polizia Giudiziaria di Catania, ha deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania tre donne responsabili del furto di un telefono cellulare avvenuto nell'aeroporto Fontanarossa di Catania ai danni di un operatore aeroportuale.

Più precisamente ricevuta la denuncia del furto, gli agenti, attraverso minuziose indagini effettuate con l’aiuto dei sistemi di videosorveglianza, accertavano che il furto era stato portato a segno da tre donne, due di loro, passeggere in arrivo da Roma Fiumicino con il Volo Ryanair FR-1170, mentre la terza era venuta ad accoglierle. Le signore in argomento erano convinte di avere eluso ogni controllo camuffandosi con un cappuccio che nascondeva parte del volto, ma gli operatori di Polizia sono riusciti a risalire alle due donne in arrivo da Roma, grazie alle immagini, ai raffronti con il check point dell’aerostazione di Roma Fiumicino ed ai successivi riscontri sui social network, identificando così prima le due ragazze e poi, a seguito di un servizio di pedinamento, l’identità della terza donna, tutte responsabili in concorso del reato.

Il telefono cellulare è stato recuperato e le tre sono state denunciate in stato di libertà.