A Catania e provincia i contatori elettronici Enel Open Meter

CATANIA - Saranno sostituiti in provincia di Catania 600 mila contatori Enel, oltre 170.000 nel capoluogo etneo, dove i lavori partiranno il 23 aprile nei quartieri a nord: Barriera e San Giovanni Galermo. I lavori, gratuiti per il cittadino, si protrarranno per circa quattro anni. La campagna d’avvio dell’installazione dei nuovi contatori elettronici è stata presentata stamane nel municipio del capoluogo etneo dai rappresentanti di E-distribuzione, società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica Enel. A prendere il posto dei vecchi contatori saranno gli "Open Meter", contatori all’avanguardia che contribuiranno notevolmente al processo di digitalizzazione del Paese insieme alla fibra ottica. Il nuovo contatore, prodotto totalmente italiano, e renderà reale la possibilità di avere case domotiche perché in grado di interfacciarsi con strumenti elettronici e informatici.



I rappresentanti dell’Amministrazione comunale hanno ringraziato per questa nuova possibilità che crea condizioni all’avanguardia per la città, in linea con quanto fatto in questi anni, e hanno assicurato la collaborazione della Polizia Urbana che sul territorio sarà un riferimento per il cittadino che in ogni caso sarà avvertito cinque giorni prima dell’arrivo dei tecnici. Questi ultimi inoltre saranno immediatamente identificabili con una serie di accorgimenti che renderanno impossibile qualsiasi sostituzione fraudolenta.