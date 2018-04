Catania, gambiano entra nell'auto di una donna per rapinarla, ma il marito lo blocca

CATANIA - Un cittadino gambiano è stato arrestato a Catania dopo aver tentato di rapinare una donna introducendosi nell'auto di quest'ultima. Ma l marito della vittima è intervenuto e ha bloccato il malvivente. In manette è finito Abdoulie Gaye, 19 anni.

E' successo ieri mattina si portava in piazza Giovanni XXIII, quando la coppia ha parcheggiato nei pressi della stazione e l'uomo è sceso per sbrigare una commissione. Qui è entrato in azione il giovane gambiano che si è introdotto nella vettura per portare via probabilmente la borsa e gli oggetti personali della donna. Ma le grida di lei hanno attirato il marito che riusciva a immobolizzare il l’aggressore fino all’arrivo degli uomini della Squadra Mobile.

Secondo quanto raccontato dalla donna, in evidente stato di shock, il giovane rapinatore le aveva bloccato i polsi e aveva tentato di sfilarle gli anelli che indossava. La vittima ha riportato alcune ferite.

Abdoulie Gaye è stato invece rinchiuso nel carcere di piazza Lanza.