Catania, polizia salva aspirante suicida su torre ospedale Garibaldi

CATANIA - Agenti della Polizia di Stato di Catania hanno bloccato un uomo di 38 anni che era in attesa di una visita medica nell’ospedale Garibaldi Nesima e che, in un momento di sconforto, aveva deciso, armato di un coltello, di buttarsi dall’ultimi piano della torre al centro del nosocomio. E' accaduto ieri. L’uomo ha chiamato il 113 chiedendo di far sapere ai suoi cari quello che si stava apprestando a fare. Tre agenti, giunti sul posto, dopo aver tentato invano di dissuaderlo, sono riusciti a bloccarlo ed a disarmarlo del coltello con cui era riuscito a ferirsi superficialmente. Gli agenti hanno poi affidato l’uomo ai medici dell’ospedale.