In piazza Università 400 alunni per tappa catanese di "un campione per amico"

CATANIA - Quattro campioni che hanno scritto la storia dello sport italiano e 400 alunni delle scuole. E’ Piazza Università, a Catania, trasformata in una palestra a cielo aperto la splendida cornice della tappa siciliana dell’iniziativa 'Un Campione per Amicò, la manifestazione a carattere sportivo-educativo promossa da 'Banca Generali'. Non solo finanza, quindi, ma soprattutto disciplina sportiva grazie a quattro testimonial d’eccezione: Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Jury Chechi e Francesco Graziani. In piazza Università tanto sport, animazione, musica, gadget, e i quattro campioni di tennis, pallavolo, ginnastica e calcio a disposizione dei bambini per giocare, ridere, animare e trasmettere i veri valori dello sport come spirito di sacrificio, integrazione e rispetto delle diversità. L'obiettivo è quello di unire sport, educazione e attenzione ai temi sociali riunendo migliaia di ragazzi nelle principali piazze d’Italia. La manifestazione organizzata da Generali e patrocinata dal Coni percorrerà dieci tappe per trasmettere i valori positivi dello sport e della solidarietà.

I quattro campioni gireranno per due mesi tutta Italia, toccando dieci tra le più belle e storiche piazze del bel Paese, coinvolgendo oltre dieci mila bambini delle scuole elementari e medie. Prossimi appuntamenti con le tappe dell’edizione 2018 sono Forlì (3 maggio), Pesaro (8), Treviso (10), Aosta (16), Como (24) e Mantova (30). Banca Generali conferma l’attenzione verso le tematiche valoriali nei confronti delle nuove generazioni, scegliendo di affiancarsi per il nono anno consecutivo alla kermesse che per questa edizione può anche contare su un rafforzamento dei messaggi sociali. Da una parte infatti l’impegno per l’educazione finanziaria prosegue con un terzo libretto "alla scoperta del patrimonio" sviluppato dalla banca per accompagnare i ragazzi nei rudimenti del risparmio sensibilizzando all’importanza del rispetto delle tematiche patrimoniali.

Questo messaggio viene inoltre arricchito dalla partecipazione della Fondazione dell’Abi per l’educazione finanziaria -Feduf- che organizzerà degli incontri formativi nelle scuole contestualmente ad alcune tappe del tour. Dall’altra il crescente sviluppo sociale si esplicita nel coinvolgimento di -"The Human Safety Net Onlus"- fondazione no profit del Gruppo Generali, che accompagnerà il tour raccogliendo fondi e sensibilizzando il pubblico al progetto "For families" nato per supportare genitori, in situazioni complesse e disagiate, nei confronti dei loro bimbi cercando di migliorarne l’ambiente di crescita e le prospettive future.