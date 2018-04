Gravemente feriti due operai precipitati da un cestello elevatore a Giarre

GIARRE - Grave incidente sul lavoro questa mattina intorno alle 8,15 in corso Matteotti a Giarre. Due operai mentre erano intenti a collocare dei rulli di asfalto sul tetto di una abitazione privata e si trovavano su un cestello sono precipitati al suolo, dopo che il braccio meccanico non ha retto il peso e si è ribaltato all’indietro. I due operai, entrambi di Macchia di Giarre, in seguito al violento impatto, sono rimasti gravemente feriti. In particolare, uno di essi, un 33 enne, ha subito perso i sensi.

I sanitari del 118, compresa la gravità delle ferite, hanno allertato l’elisoccorso che è arrivato da Messina e che è atterrato presso la vicina elipista del campo di atletica. Il ferito è stato intubato e trasportato presso l’ospedale Cannizzaro: ha riportato un trauma commotivo. Corso Matteotti è stato chiuso al traffico dalla polizia municipale in entrambi i sensi di marcia.