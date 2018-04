Accese fumogeno durante Catania-Trapani, ultras etneo denunciato

Un tifoso del Catania è stata denunciato dalla Digos per aver acceso un fumogeno durante la partita di calcio fra Catania-Trapani del 23 aprile scorso sallo stadio Massimino. L'ultrà è stata individuato grazie all’ausilio delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’impianto sportivo e di quelle del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. N.G., 34anni indicato dalla Digos come ultrà della curva Sud è stat denunciato il stato di libertà. L'uomo ha ricevuto una denuncia anche per si è travisato il volto in luogo aperto al pubblico al fine di eludere il suo riconoscimento. Nei suoi avviata la procedura per l’adozione del provvedimento D.A.Spo., ovvero di divieto di assistere a manifestazioni sportive.