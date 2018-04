Catania: armi, cocaina ed eroina in un garage a San Giovanni Galermo

CATANIA - La notte scorsa, durante controlli antidroga della squadra volanti nel quartiere di San Giovanni Galermo, in un garage abusivo di viale Adriatico sono stati rinvenuti nel corso di una attenta perquisizione una pistola calibro 22 con relativo caricatore e munizionamento (22 cartucce calibro 22 e 2 cartucce calibro 7.65), 75 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e 10 grammi di sostanza stupefacente di tipo eroina, già suddivise in dosi, nonché due bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Tutto il materiale rinvenuto, dopo i rilievi effettuati dal personale della Polizia Scientifica, veniva sequestrato a carico di ignoti e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.