Ultrà del Catania coinvolti in incidenti sulla strada per Matera: due feriti

MATERA - Dei 137 tifosi del Catania che avrebbero dovuto raggiungere lo stadio lucano, ne sono arrivati a destinazione molti di meno. In mattinata, infatti, molti dei sostenitori sono tornati in Sicilia dopo gli incidenti che si sono verificati a Lamezia Terme in mattinata.

Un'auto, presumibilmente di tifosi siciliani, che viaggiava verso Cosenza, ha affiancato un altro veicolo con a bordo quattro docenti universitari. Ne è nato un inseguimento, l'auto dei professori è stato costretto a uscire a Lamezia all'altezza della stazione ferroviaria. Qui i quattro sono stati aggrediti e un fumogeno è stato lanciato all'interno dell'auto che è stata danneggiata. Due delle vittime hanno riportato lievi ferite, guaribili in 10 e 4 giorni.

L'auto con i presunti aggressori è fuggita, ma sono scattate subito le ricerche da parte del Commissariato di Lamezia e della polizia ferroriaria locale. L'accaduto sarebbe stato ripreso da alcune telecamere di videosorveglianza e sono attualmente visionate dai poliziotti.