“U giru do liotru» della 10ª Corri Catania

CATANIA - Domenica 13 maggio si avvicina e Catania si prepara a correre in occasione della 10ª Corri Catania, l’evento di solidarietà aperto a tutti che scatterà alle 10 da piazza Università.

VENERDI’ LA CONFERENZA STAMPA IN COMUNE. La 10ª edizione di Corri Catania, sarà presentata venerdì 4 maggio alle 10,30 nella Sala Giunta di Palazzo degli Elefanti e sono attesi il sindaco Enzo Bianco, l’assessore alla Scuola Maria Ausilia Mastrandrea e i consulenti allo Sport Enzo Falzone e Orazio Arancio; i vertici della Direzione del Policlinico, ospedale che quest’anno riceverà il dono di Corri Catania; gli organizzatori dell’Asd Corri Catania; i testimonial sportivi e i rappresentanti delle tante realtà civili, militari e sportive che hanno “sposato” il progetto Corri Catania.

IL PROGETTO “GIOCO IN OSPEDALE”. C’è attesa per la corsa-camminata che ormai è un appuntamento fisso della primavera etnea al quale prendono parte persone di ogni età e capacità in un’atmosfera di festa e serenità e con un obiettivo comune: fare solidarietà. La tradizionale maglietta bianca, quest’anno celebrativa della 10ª edizione, è il simbolo dell’evento e indossarla significa condividere il progetto di solidarietà promosso da Corri Catania 2018, “Gioco in Ospedale”: l’allestimento di uno spazio ludico all’aperto prospicente all’Area Pediatrica del Policlinico di Catania..

“U GIRU DO LIOTRU”.Come ogni anno il percorso di Corri Catania cambia per tener fede allo slogan “Catania corre per Catania”: e, così, da piazza Università, cuore pulsante dell’evento dove, a partire dal 10 maggio sarà allestito il Corri Catania Village, il tracciato si snoderà su via Etnea, via Argentina, via Sant’Euplio, viale Regina Margherita, Villa Bellini passando dal viale degli Uomini Illustri, via Santa Maddalena, via G. Clementi, piazza Dante, via Quartarone, via Vittorio Emanuele, via della Lettera, piazza Mazzini, via Garibaldi, piazza Duomo, via Etnea per rientrare in piazza Università. Il percorso di quest’anno è stato chiamato “U giru do liotru”.

I CORRI CATANIA POINT 2018. Ecco i Corri Catania Point dove sono disponibili magliette e pettorali. Ragazzini Generali: corso Italia, 222; viale Sanzio, 56; via Umberto, 73; Centro Commerciale Etnapolis. Bar Prestipino: c/o Centro Commerciale Etnapolis; c/o Policlinico di Catania; via Etnea, 30. Librerie Cavallotto: corso Sicilia, 91; viale Jonio, 32. Palestre Altair: via Pantano, 38; via F. Riso, 11; via Cifali, 35; via Torino, 73; via Duca degli Abruzzi, 30; Acireale, via Lazzaretto, 25. Farmissima Parafarmacia: Largo Pascoli 3/5; c/o I Portali; c/o Aeroporto Fontanarossa; Piazza Tivoli, c/o Simply Supermercato. Time Immobiliare: Via Leopardi, 85; via San Nicolò al Borgo, 160; Gravina, Via Vittorio Emanuele 117/a; S. A. li Battiati, via De Felice 23; San Giovanni la Punta, Via Roma, 231; Valverde, Corso Vittorio Emanuele, 30. Fotocopisteria da Danilo: Via Passo Gravina 83/A. Stazione di Servizio IP: S. A. li Battiati, via Lo Jacono, 77. Cus Catania: Cittadella Universitaria, via Santa Sofia, 66.