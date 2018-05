Automobilista sfiorato da un colpo di arma da fuoco sulla Circonvallazione di Catania

CATANIA - La squadra mobile di Catania indaga sul ferimento di un 37enne di Mascali, C. R., sfiorato da un colpo di arma da fuoco al collo mentre a bordo di un’auto in via Marco Polo, nella circonvallazione della città. L’uomo non ha saputo spiegare il movente e la dinamica dell’accaduto. E' stato medicato e poi dimesso nel pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro.