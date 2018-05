Catania - “Zza’ Razia Srl”. I nomi hanno un significato. Sempre.

E la ragione sociale dell’azienda - “Zza’ Razia Srl”, appunto - che ha inguaiato l’immarcescibile Marco Forzese, accusato di aver soppresso il fascicolo all’Ispettorato del Lavoro con una sanzione di 6.450 euro per favorire un suo “grande elettore”, dovrebbe già dirci molto. Eppure la dimensione miserrima della nuova corruzione siciliana in stile street food - polpette di cavallo anziché caviale, aiutini da azzeccagarbugli più che appalti miliardari - non è un fattore di sollievo. Perché il malaffare è radicalizzato e incontrollabile come una cellula del terrore.



«Gioia, tu non ti preoccupare: ci penso io, gioia». Il quindicesimo candidato alle ultime Regionali indagato è un dato solo momentaneo della Sicilia da record degli impresentabili. Poi presentati. Ed eletti, in buona parte. Un altro portatore di presunti voti sporchi a Nello Musumeci? Non proprio, perché Forzese era candidato nella lista di Ap-Centristi collegata a Fabrizio Micari. Quindi, al netto dell’imponderabile voto disgiunto, i 264 ottenuti a Castel di Judica e ora incriminati - perché di questo, in fondo, stiamo parlando - sono finiti al centrosinistra. Ma potevano andare anche dall'altra parte, vista la volubilità politica di Forzese. Già allievo di Raffaele Lombardo (rapporto mai rinnegato, a leggere l’ordinanza), poco dopo la prima elezione all’Ars, nel 2008 con l’Mpa, passò all’Udc con cui quattro anni dopo prese il terzo seggio catanese dietro Luca Sammartino e Lino Leanza. Ma il passo fu brevissimo, dal centrodestra al gruppo dei “responsabili” che, grazie ai buoni uffici di Totò Cardinale, costituirono la quarta gamba che regalò a Rosario Crocetta la maggioranza a Sala d’Ercole. E Forzese si compenetrò a tal punto nel crocettismo da diventarne un alfiere: deputato del gruppo del Megafono e ascoltatissimo proconsole catanese di Rosario; in ottimi rapporti (poi guastatisi) con Antonio Fiumefreddo e con Beppe Lumia; sempre in prima fila nelle photo opportunity con le punte di diamante della Confindustria Sicilia della legalità, Antonello Montante e Ivan Lo Bello, ai tempi dell’occupazione di Palazzo d’Orléans, predecessori dell'attuale presidente di Sicindustria, Peppe Catanzaro, che all'AdnKronos giura che per fronteggiare la corruzione i «mezzi ci sono», ma il problema è che «le regole restano sulla carta».



Ma già alle Regionali 2017 una candidatura con poca convinzione a sostegno di Micari. Dopo la mancata elezione del 4 novembre è tempo di cambiare, col “gemello diverso” Giovanni Pistorio già rientrato (con tanto di sostegno double face per l'Ars: allo stesso Forzese, ma anche a Giovanni Bulla poi eletto nell'Udc) nel grembo rassicurante dello Scudo crociato. E quindi le Politiche diventano la consumazione di un rito scontato, con un chiaro sostegno all’Udc - e quindi di nuovo al centrodestra - ufficializzato in una convention in cui tutti i big osannarono il ritorno di Marco. Gongolanti per l'ultimo "tornaindietro" del crocettiano pentito, che «ha fatto una scelta politica e di coscienza nel rispetto del gruppo di circa 8.000 persone che gli hanno riconfermato fiducia». E già lo sguardo rivolto alle Amministrative, dopo essere stato fra i più redditizi sponsor di Enzo Bianco nel 2013, adesso c'era già il il laboratorio politico di Forzese, “LavoriAmo Catania”, inaugurato in pompa magna con il candidato sindaco forzista Salvo Pogliese e l’assessore regionale Ruggero Razza. Il coronamento di un imminente ingresso in #DiventeràBellissima? «Musumeci l’aveva diffidato dall’usare il nostro simbolo», tagliano corto - oggi, dopo l'arresto - dal movimento. Ma il governatore, neanche lontanamente sfiorato dall'inchiesta, ricorre più volte nell’ordinanza del gip di Catania. «Un tipo molto strano, che vuole persone di cui si possa fidare», lo definisce Forzese che percepisce una certa freddezza nei suoi confronti. Eppure, millanteria o soltanto annacamento, l’ex deputato ai domiciliari spende il nome del presidente della Regione. «Mi devi ricordare la tua vicenda dove mi sono permesso, così come ho dato qualche nominativo personalmente a Nello Musumeci, ho parlato quindi di te e grande stima e quant'altro, gioia», dice all’ambizioso direttore dell’Ispettorato del lavoro di Catania.



«A forza di girarsi dall’altro lato gli verrà il torcicollo, Musumeci non può continuare a lavarsi le mani per tutti gli scandali che coinvolgono personaggi vicini a lui», incalza Giancarlo Cancelleri in una campagna elettorale infinita. Ma anche gli implacabili grillini, oggi più che mai con l'indice legalitario puntato, hanno già pagato il loro prezzo, seppur più modesto rispetto agli altri partiti, per l’incapacità della politica nel selezionare la classe dirigente. Con il processo sulle firme false alle Amministrative di Palermo che vede alla sbarra, fra gli altri, gli ex parlamentari ripudiati Riccardo Nuti, Claudia Mannino e Giulia Di Vita e gli ex deputati regionali Giorgio Ciaccio e Claudia La Rocca, in ultimi ripescati negli staff dell'Ars come collaboratori; ma anche con la condanna (due anni di reclusione, sospesi con la condizionale) patteggiata dal candidato agrigentino non eletto all'Ars, Fabrizio La Gaipa, per estorsione ai dipendenti del suo albergo.



Eppure, nell’imbarazzante inefficacia di legge Severino e codici dell’Antimafia, i partiti avrebbero a disposizione uno strumento empirico anti-impresentabili. Con una formula matematica: il tasso di coinvolgimento in inchieste su corruzione e voto di scambio è direttamente proporzionale al “fattore V”. Come voltagabbana. Un brodo primordiale dove sembra alimentarsi il malaffare. E così, scorrendo la lista nera degli onorevoli (o aspiranti tali) sotto inchiesta, si scopre che la transumanza è quasi un fil rouge che lega il "centrista mobile" Forzese ai destini politico-giudiziari di tanti altri. Qualche esempio? Luigi Genovese, indagato a Messina per riciclaggio ed evasione fiscale, raccoglie l’eredità (e i guai con la giustizia) del padre Francantonio, già fondatore e feudatario del Pd siciliano, prima di traslocare in Forza Italia.

Edy Tamajo, indagato a Palermo per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione elettorale, ex adepto del Grande Sud Gianfranco Miccichè, era con Forzese nel Pdr per poi entrare in Sicilia Futura. Ex di centrodestra e oggi di centrosinistra, ma dialogante con la traballante maggioranza di Musumeci e più volte utile stampella all’Ars. Così come lo stesso Luca Sammartino, pur certo di uscire pulito dall’inchiesta sui presunti brogli elettorali in una casa di riposo etnea, diventa iper-renziano del Pd dopo la militanza con Leanza nell’Udc e poi in Articolo 4. E non si caratterizzano certo per un centro di gravità permanente altri candidati (eletti e non) all’Ars ora indagati.

Poi c'è il primo e finora unico deputato regionale della Lega, Tony Rizzotto, accusato di appropriazione indebita aggravata, salito sulla ruspa di Salvini dopo la militanza in Dc, Forza Italia, Mpa e An. Senza tralasciare i fratelli Caputo, Mario (candidato) e Salvino (immanente), oggi intercambiabili neo-leghisti ex Msi-An-Fi-Pdl, nei guai per voto di scambio pur rimanendo fuori da Palazzo dei Normannni.

Nel club anche il pantagruelico Cateno De Luca, plurindagato e pluriassolto, adesso sotto inchiesta a Messina per evasione fiscale, "soltanto" ex Mpa ed ex Udc, da sempre coerente - a modo suo - con se stesso e la sua Sicilia Vera.

E Marianna Caronia, coinvolta nella Traghettopoli di Morace, irrequieta centrista itinerante. Nel 2008 deputata regionale con l’Mpa, partito da cui si dimette nel 2009 per aderire al Pdl, e in seguito all’Udc per poi rafforzare il gruppo del Pid di Saverio Romano; poi coerente candidata all'Ars nel 2012 con Cantiere popolare (non eletta e mancata subentrante a Roberto Clemente, condannato per corruzione elettorale), movimento con il quale aveva corso qualche mese prima da aspirante sindaco di Palermo (lei, già vice del forzista Diego Cammarata); per poi approdare da "lady preferenza" in consiglio comunale con la lista "Con Fabrizio per Palermo" (dove Fabrizio sta per Ferrandelli); infine rieletta all'Ars nel 2017 con Forza Italia, quasi subito dopo frondista anti-Miccichè e ora al gruppo misto («Delusa, ma resto con Musumeci») in attesa di nuova collocazione nel centrodestra.



Magari ne manca qualcuno: chiediamo venia per la dimenticanza. Il nesso antropologico fra indagati e cambiacasacca, comunque, resta statisticamente rilevante.

Certo, ci sarebbe Riccardo Pellegrino. Indagato per voto di scambio alle Regionali dopo una campagna elettorale con la lettera scarlatta da "impresentabile" per il chiacchiericcio (ma con fedina a tutt'oggi pulita) sui rapporti con i boss catanesi, anche il giovane consigliere comunale nel suo piccolo, infine, ha cambiato sponda. «Addio Forza Italia, resto candidato sindaco contro Pogliese». Ma ora con chi? «Con la gente, con la mia gente», assicura fiero.



