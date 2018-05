Al Lungomare liberato in corsa con Gabriella Dorio e Giacomo Leone

CATANIA - «Domani tutti a correre sul "Lungomare liberato" con Gabriella Dorio e Giacomo Leone». E' l’invito del sindaco di Catania Enzo Bianco dopo aver ricevuto a nome della città nella Sala Giunta di Palazzo degli elefanti la Bandiera Azzurra, il riconoscimento ideato dal campione olimpico di marcia Maurizio Damilano e assegnato da Fidal e Anci alle otto città italiane che più si sono distinte per un particolare impegno nella promozione della corsa e della camminata quali strumenti di benessere fisico e salute. All’incontro erano presenti infatti i testimonial del seminario sulle health city e sulle attività legate alla corsa e alla camminata, svoltosi in Sala Giunta: la campionessa olimpica dei 1500 di Los Angeles Gabriella Dorio e Giacomo Leone, vincitore nel 1996 della mitica maratona di New York.



«Domani - ha aggiunto il Sindaco - sventoleremo la nostra bandiera azzurra durante una bellissima edizione a Catania del Lungomare liberato, con migliaia e migliaia di persone che correranno e passeggeranno lungo questa promenade che tra qualche anno potrà essere chiusa al traffico definitivamente».