Bustine di marijuana nello scatolo dei medicinali a Librino: bloccato spacciatore

Catania - Personale della Squadra Investigativa del Commissariato Librino, nell’ambito dell’ordinario servizio di pattugliamento quotidianamente svolto fra i viali dell’omonimo quartiere, giunto all’altezza del civico 12 di viale Nitta, piazza tristemente nota per l’intensa attività di spaccio di stupefacenti che vi si svolge, ha notato un uomo che, alla vista dei poliziotti, aveva lanciato in delle delle sterpaglie uno scatolino.

Notato il movimento sospetto, gli agenti hanno bloccato l’uomo autore del gesto e recuperato quello che, in seguito, è risultato essere lo scatolo di un medicinale al cui interno erano quattro bustine contenenti ciascuna circa 2 grammi di marijuana. L’uomo, identificato per S.D. con precedenti per reati concernenti le sostanze stupefacenti, è stato deferito alla Procura della Repubblica, in stato di libertà, per detenzione finalizzata allo spaccio di marijuana.