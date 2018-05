Giarre, nuovo blitz antidroga al quatiere Jungo: trovato 1 kg di "erba"

GIARRE Ennesimo blitz dei carabinieri nello sterminato rione popolare Jungo a Giarre. I militari dell’Arma hanno bloccato le vie di uscita del quartiere eseguendo una serie di perquisizioni domiciliari, setacciate cantine, garage e l’area esterna degli alloggi popolari di via Gorizia. Qui, nelle adiacenze di alcune auto in disuso i carabinieri hanno rinvenuto una busta con all’interno quasi un chilo di marijuana. La droga quasi certamente era nella disponibilità di qualcuno che l’aveva abilmente occultata e che però non è stato ancora identificato dai carabinieri. In corso le indagini. Al termine dell’operazione antidroga, un giovane residente nel quartiere, trovato in possesso di uno spinello, è stato segnalato alla prefettura di Catania quale assuntore di marijuana.