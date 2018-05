Catania, vandali al boschetto della Plaia: distrutti i servizi igienici

CATANIA - Vandali in azione, nottetempo, al boschetto della Plaia, dove hanno preso di mira la struttura che ospita i servizi igienici pubblici mandando in frantumi water e lavandini, alcuni dei quali divelti. Amaro il commento del sindaco Enzo Bianco: "Un altro inaccettabile atto di vandalismo ha colpito un bene pubblico della Città" ma "stiamo provvedendo - ha quindi rassicurato il primo cittadino - a ripristinare tutto in tempi rapidi. Ho dato precise disposizioni affinché si intervenga immediatamente per rimettere tutto a posto".

"Con questa azione incivile e criminale, che provoca rabbia e sdegno in tutti noi, si colpisce - ha quindi sottolineato Bianco - non solo la Città in generale ma direttamente quelle famiglie che, approfittando del bel tempo del fine settimana, vogliono godere della pace e della bellezza del Boschetto. Bisogna identificare questi criminali e colpirli con tutta la severità prevista dalla legge. Lancio un appello: chi ha visto qualcosa lo comunichi alle autorità competenti".