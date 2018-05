Rifiuti, rischio stangata sui cittadini. Catania chiederà una proroga

Ne abbiamo parlato con l’assessore all’Ecologia, Saro D’Agata.

Assessore il bando appena pubblicato dalla Regione rischia di far pesare l’eccedenza di rifiuti da mandare fuori Sicilia sui cittadini. E’ possibile fare qualcosa?

«Guardi non ci vuole molto per capire che non si può passare dall’oggi al domani dal 10%, in cui siamo ora, al 35% previsto dalla Regione...».

Da tempo però avevate detto che c’era la possibilità di raggiungere il traguardo. E allora?

«Allora abbiamo già chiesto alla Regione un incontro. Sto mandando anche una relazione all’assessore con la quale insisteremo per illustrare le nostre ragioni, per chiarire che quanto richiesto al momento è impossibile».

Rispetto al bando della Regione avete fatto un calcolo di quanta eccedenza potrebbe finire altrove?

«Al momento non so dirle quante tonnellate conferiamo in discarica».

Ma se la Regione non dovesse concedervi una proroga i cittadini cosa devono aspettarsi? Anche i rifiuti per strada?

«E’ evidente che la scelta adottata dalla Regione non è stata pensata bene».

Secondo il suo parere bisognava dare più tempo al Comune per mettersi in regola?

«Certo. Inoltre bisogna esaminare caso per caso. La Regione sa bene che noi siamo in una situazione di nuovo appalto. Quando partirà il nuovo appalto allora potremo arrivare alla percentuale richiesta. Inoltre bisognerebbe considerare nel nostro caso la piaga del pendolarismo dei rifiuti, la ditta commissariata.... Per questo spero che la Regione conceda a Catania una proroga..

C’è qualcosa che le rode...assessore?

«Ma lei se la immagina la città il 31 maggio, alla scadenza prevista, a dieci giorni dalle elezioni?».