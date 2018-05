Catania, preso spacciatore in via Capo Passero con 13 dosi di droga

CATANIA - Sabato scorso la Polizia di Stato ha arrestato Concetto Aiello, 48 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Aiello è stato fermato dalle Volanti in via Capo Passero e perquisito anche per il suo atteggiamento insofferente. Indosso, ben occultati tra gli indumenti, gli agenti gli hanno trovato 98 dosi di cocaina per un peso complessivo lordo di gr. 32; 12 dosi di marijuana per un peso complessivo lordo di gr. 13 ed una cospicua somma di denaro, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Aiello è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.