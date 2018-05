Legalità, un nuovo murale a Catania

CATANIA - Un murale di 26 metri per 9 inneggiante alla legalità - realizzato da 13 studenti del liceo artistico Emilio Greco lungo la circonvallazione - è stato presentato alla città dal sindaco di Catania Enzo Bianco e dall’assessore Nuccio Lombardo. L'idea dell’opera, creata di fronte al murale dedicato a Giuseppe Impastato, è partita dall'Agenzia Giovani del Comune nell'ambito del piano «Tele urbane». Il murale è stato realizzato durante un progetto di alternanza scuola-lavoro.

«Mi piace molto - ha detto Bianco - l’accostamento tra i colori dell’arcobaleno e i nomi di illustri siciliani che hanno perso la vita per difendere la Cultura della legalità. Aver realizzato quest’opera significa non soltanto aver reso loro omaggio ma anche aver trasformato questo omaggio in qualcosa di concreto, pieno di gioia di vivere»

A portare a compimento il progetto, messo a punto dal preside dell'Emilio Greco Antonio Massimino con la responsabile dell'Agenzia Giovani del Comune, Margherita Oliva, come detto, tredici allievi del liceo artistico sotto la guida degli insegnanti Sara Maricchiolo, Roberto Mannino e Orazio Ardini e del tutor Angelo Battiato. Utilizzando colori forniti dal Comune - che ha assicurato anche transenne e copertura da parte della Polizia municipale durante i lavori - all'opera hanno lavorato Lory Barbaro, Federica Bellia, Alessio Coppolino, Giorgia Cucchiara, Carmelo D'Angelo, Elisa Faro, Alice Ficarra, Katia Papale, Antonella Romeo, Sofia Russo, Emanuele Santoro, Celine Sonnini ed Elia Tudisco.