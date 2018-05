Catania, fuma uno spinello in balcone e la polizia scopre l'erba che aveva in casa

CATANIA - Fuma marijuana affacciato al balcone di un abitazione al secondo piano di uno stabile del quartiere San Cristoforo e viene notato da agenti della Polizia di Stato, che lo identificano e perquisiscono l’abitazione, sequestrando 489 grammi della stessa sostanza stupefacente. E' finito così in manette, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana, un giovane di 22 anni, Antonino Pillera. Gli agenti della Squadra Mobile durante la perquisizione hanno anche trovato due bilancini di precisione e attrezzatura per il confezionamento sottovuoto della droga. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.