Catania, un altro pomeriggio di passione al Tondo Gioeni: traffico paralizzato e vigili impotenti

CATANIA - E' stato un altro pomeriggio di passione per gli automobilisti catanesi costretti a transitare dal Tondo Gioeni, nodo nevralgico della circolazione cittadina che collega parte della zona nord con il centro di Catania. A causa dei lavori di completamento della fontana ornamentale in fase di ultimazione al Tondo Gioeni, il traffico è rimasto paralizzato per ore. A provocare il caos sarebbe stato un mezzo utilizzato per i lavori: un camion piazzato davanti alla fontana che ha dimezzato lo spazio della carreggiata e intasato in pochi minuti tutta la circolazione nei pressi del Tondo, comprese le strade che confluiscono nella zona. E dire che oggi pomeriggio erano presenti anche alcune pattuglie della polizia locale, ma di fronte al caos che si è creato i vigili urbani non hanno potuto fare nulla se non invitare gli automobilisti a scorrere con il classico movimento del braccio. Ma sul Tondo è confluita come sempre una mole di auto eccessiva per essere smaltita con un qualche agente della polizia municipale o con il piccolo tornaindietro di fronte la sede del giornale La Sicilia. Anche le ambulanze hanno avuto difficoltà a superare lo sbarramento di automobili. Solo intorno alle 19 la situazione è tornata più o meno alla normalità, grazie al fatto che il camion in questione aveva terminato la sua utilità al fine del lavori per la fontana ed è stato rimosso. Tutto ciò proprio alla vigilia del test di viabilità che l'amministrazione Bianco ha deciso di avviare prima dell'apertura della bretella di via Castorina.