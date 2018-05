Catania, diffama la polizia su Fb dopo sequestro pesce ad ambulanti

CATANIA - Ha commentato su Facebook in modo diffamatorio e oltraggioso un intervento degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Nesima che, in seguito ad un controllo amministrativo, ha sequestrato a Catania un ingente quantitativo di pesce ad alcuni venditori ambulanti non autorizzati. Per questo motivo gli agenti hanno denunciato un giovane di 29 anni, che ora deve rispondere di diffamazione e oltraggio nei confronti delle Forze dell’Ordine.