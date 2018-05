Catania, il "nodo" Tondo Gioeni: nuova circolazione nella zona a sud

CATANIA - Parte alle ore 10.30 di sabato 26 maggio la nuova disciplina del traffico nella zona a sud del Tondo Gioeni. Per migliorare la viabilità dopo l'apertura del nuovo tratto di via Castorina, da via Torino a via dei Salesiani, i veicoli provenienti da sud, da via Caronda e diretti verso la Circonvallazione proseguiranno obbligatoriamente lungo via Rosso di San Secondo, via Torino, via Castorina, via dei Salesiani e via Giuffrida per poi raggiungere tutte le direzioni.

Ai lavori, coordinati dall'ufficio sottosuolo della direzione Lavori Pubblici del Comune di Catania, parteciperanno i reparti delle Manutenzione Strade e dell'UTU che predisporrà la segnaletica. Pattuglie della polizia municipale saranno nella zona per fluidificare la viabilità.