Catania: la marijuana in casa e la pistola nel tombino, arrestato

CATANIA - Oltre un chilogrammo di droga e una pistola sono stati trovati dalla polizia di Catania nell’abitazione dove era agli arresti domiciliari Sebastiano Mario Di Stefano, di 29 anni, che è stato condotto in carcere. Durante la perquisizione agenti della squadra mobile hanno trovato 27 grammi circa di cocaina e un chilogrammo circa di marijuana divisa in tre diverse buste, e un bilancino di precisione. Sequestrata anche una somma denaro ritenuta provento dello spaccio di droga e una pistola cal. 7.65 con caricatore e due cartucce, nascosta in un tombino davanti l’abitazione di Di Stefano, che è stato condotto nel carcere di piazza Lanza.