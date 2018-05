Botte e percosse alla moglie incinta: 25enne arrestato a Giarre

GIARRE - Da tre anni picchiava la moglie davanti ai figli per futili motivi. In manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia un 25 enne con precedenti di polizia. A mettere fine all’incubo sono stato i carabinieri della compagnia di Giarre che, ottemperando ad un ordine di carcerazione, hanno arrestato l’uomo. La vittima, una giovane donna di 19 anni, ha avuto la forza di raccontare le continue violenze subite. Ripetuti episodi di vessazioni, soprusi e maltrattamenti andati avanti fino ai giorni scorsi nonostante la vittima fosse in avanzato stato di gravidanza. Percosse che hanno quindi messo a rischio anche la vita del nascituro. Il 25 enne è stato arrestato e, al termine degli adempimenti, stato tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania. Mario Previtera