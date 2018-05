Catania, B&B ampliati abusivamente: sanzioni e denunce per i titolari

CATANIA - Controlli sono stati compiuti a Catania da agenti dei commissariati Nesima e Borgo-Ognina allo scopo di prevenire e reprimere il fenomeno delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere (B&B, case vacanze e abitazioni) non autorizzate «che, di fatto - si legge in una nota - oltre ad arrecare un danno all'erario in termini di evasione fiscale, limitano l’attività investigativa poiché chiunque potrebbe trovare ospitalità in dette strutture senza essere registrato, eludendo in tal modo i controlli di polizia anche in materia di antiterrorismo».

In particolare sono stati controllati i B&B della zona nord di Catania, ed è stato accertato l’ampliamento abusivo delle attività ricettizie: i titolari avevano approntato, per essere locate, più camere e più posti letto rispetto a quelli autorizzati. Ciò lascia presumere che sia stata occultata al fisco la reale ricettività della struttura e, alla luce di ciò, è stata informata l’Agenzia delle Entrate che potrà rideterminare i compensi incassati nell'esercizio dell’attività di B&B. Inoltre la documentazione acquisita è stata trasmessa alla Guardia di Finanza per gli ulteriori accertamenti tributari.

In alcuni casi, sono state rilevate anche criticità in materia di sicurezza che verranno segnalate all’Asp Spresal (Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro), e in un caso si è scoperto che il gestore di un B&B destinava la stanza dove avrebbe dovuto risiedere per legge all'utenza, e quindi pronta per essere locata. Per tali motivi, ai titolari è stata irrogata la sanzione amministrativa di circa 3.000 euro. In un altro caso, il titolare di un B&b è stato indagato in stato di libertà per reati in materia di sicurezza.