Solarium a Catania, partono i lavori: «Fruibili entro la metà di giugno»

CATANIA - Sono cominciati oggi da piazza Europa i lavori di montaggio dei solarium, finalmente, perché c’è caldo, i giorni scorrono e bisogna già fare presto, accelerare i tempi per scongiurare un’altra estate a “partenza ritardata” per le strutture balneari del Comune, soprattutto per le due piattaforme del Lungomare; queste, rispetto alle tre spiagge della Plaia, richiedono per forza di cose un’incombenza e un appalto in più, per essere montate quanto più rapidamente possibile (con tutte le necessarie garanzie per la sicurezza, si capisce) sulla scogliera di piazza Europa e su quella di Ognina.

La questione, allargata anche alle gestione di spiagge libere e solarium - tra burocrazia legata all'iter degli appalti, ritardi, revoche dell’aggiudicazione provvisoria, ricorsi e contenziosi - è stata negli ultimi anni maledettamente complicata, col risultato che solo a luglio inoltrato le centinaia di catanesi e turisti che scelgono “al risparmio” il mare in città delle piattaforme hanno potuto rinfrescarsi nelle più o meno pulite acque del Lungomare. Quest’anno si sta provando a fare meglio e prima, anche se un intoppo imprevisto c’è già stato, ovvero il cambio “forzato” del Rup dei lavori - per il coinvolgimento dell’ex dirigente dell’Ecologia nell'inchiesta sui rifiuti - e ha pesato inevitabilmente per alcuni (preziosi) giorni sull'avvio del montaggio dei solarium. Gli operai dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto sono dunque da oggi al lavoro, per recintare le aree e cominciare il trasporto del materiale.

L’assessore ai Lavori pubblici, Michele Giorgianni, ha chiesto la contemporanea esecuzione dei lavori, a piazza Europa e a Ognina, in modo che le due strutture possano essere “consegnate” ai bagnanti nello stesso periodo e prima possibile. «Il contratto prevede la conclusione dei lavori entro trenta giorni dalla consegna, avvenuta la scorsa settimana - spiega Giorgianni - contiamo dunque di poter rendere le strutture fruibili entro la prima metà di giugno».

Di certo sarà necessaria, anche quest’anno, una corsa col tempo, perché si sta cominciando il 28 maggio, e i lavori in questione richiedono tempi che potranno essere sì accelerati, ma non oltre una certa misura, perché è chiaro che nessuno in nessun caso vuole mettere in secondo piano la necessaria sicurezza delle strutture.

Per quanto riguarda le tre spiagge libere della Plaia, dopo che è stata ultimata la decementificazione e la rimozione del materiale, l’apertura ufficiale dovrebbe essere ormai imminente. Il Comune è in attesa della consegna di attrezzature sportive e giochi per i più piccoli, che verranno collocati nelle tre aree anche a stagione in corso, nell'ambito del progetto che prevede una nuova e più allargata fruibilità delle spiagge libere