CATANIA - Gli ex ricercatori dei laboratori Myrmex stanno protestando davanti ai cancelli dell’ex Palazzo Esa, che ospita gli uffici di rappresentanza della presidenza della Regione (e non dell’Ars) a Catania, contro il silenzio dell’Ente che aveva promesso nuova attenzione alla loro vertenza. Da giugno non potranno più usufruire di alcun ammortizzatore sociale. La protesta è stata organizzata spontaneamente.