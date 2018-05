Tondo Gioeni, eppur si scorre: la nuova viabilità parte bene

Intanto c’è che il nuovo piano di viabilità ha funzionato, a sud del Tondo Gioeni, alleggerendo finalmente la pressione del traffico sugli snodi più critici, a cominciare dal torna-indietro davanti alla chiesa Nostra Signora di Lourdes. Se questa è una realtà oggettiva che ieri e qjuesta mattina è stata sotto gli occhi di tutti - nel primo vero test del nuovo piano di viabilità, coincidente con l’apertura della bretella di via Giuffrida Castorina - ci vorrà tempo e un monitoraggio costante che è solo agli inizi, per capire l’effettiva incidenza in percentuale della bretella stessa su una situazione apparsa ieri molto migliorata in circonvallazione.

Una considerazione che viene dal fatto che la bretella è stata appena sì “scoperta” da molti automobilisti ma non così intensamente trafficata da auto “sottratte” al nodo Gioeni, mentre sono apparsi immediati gli effetti positivi della chiusura dell’altra bretella di via Caronda sulla circonvallazione, dove a scendere la corsia resta invece transitabile, con grande vantaggio per l’intero sistema.

Ulteriori misure sono allo studio, per ampliare la corsia di fronte alla chiesa in direzione Nesima e agevolare la svolta dei bus sul torna-indietro. A proposito di sicurezza, perplessità destano le strisce rialzate (di pochi centimetri) per l’attraversamento davanti alla chiesa e al giornale, almeno in rapporto alle velocità notturne che automobilisti e centauri raggiungono in circonvallazione.

Intanto sotto il muro del parco Gioeni sono in dirittura d’arrivo i lavori per la sistemazione geotecnica e urbanistica dell’area, con le due fontane sempre più visibili al centro delle due aree laterali dove è stato impiantato il verde verticale. Per l’inaugurazione è ormai questione di giorni, mentre l’impalcatura davanti alle due fontane che caratterizzeranno il manufatto (quella dell’ampiezza di otto metri alla “base” del muro, e quella di cinque metri “agganciata” poco al di sopra) si è ridotta con il procedere dei lavori, e anche questo ha agevolato la viabilità.