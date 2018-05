Catania: auto scivola in mare nel porticciolo di Ognina, recuperata dai pompieri

CATANIA - Vigili del fuoco di Catania insieme con personale della sezione Navale dei pompieri hanno recuperato una Toyota Yaris scivolata in mare nel porticciolo di Ognina. La vettura era posteggiata vicino alla scivola di alaggio per le barche per caricare una canoa e, per cause da accertare, ha cominciato improvvisamente a muoversi, scivolando in mare.

Il proprietario del mezzo, nel tentativo di arrestare il movimento imprevisto dalla sua auto si è ferito, procurandosi escoriazioni e contusioni che sono state medicate sul posto dal personale del 118. La squadra dei vigili del fuoco intervenuta, dopo essersi accertata che all’interno dell’automezzo non si trovava nessuno, ha avviato le procedure per il recupero e la riconsegna dell’auto al proprietario.