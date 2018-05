Donna ruba portafogli durante i controlli di polizia in aeroporto

CATANIA - Agenti della Polizia di Frontiera ha denunciato in stato di libertà una donna di nazionalità tedesca responsabile del furto di due portafogli avvenuto martedì scorso ai varchi dei controlli di sicurezza dell'aeroporto di Catania ai danni di un viaggiatore anch’esso di nazionalità tedesca.

Ricevuta notizia del furto, gli operatori di polizia attraverso l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza sono riusciti a risalire all'autrice del furto, una donna con pantalone grigio chiaro, gilet nero e scarpe da ginnastica rintracciata quando era già a bordo dell’aeromobile della compagnia Vueling sigla VY6133 in partenza per Roma Fiumicino.

La donna identificata per S.U. di 73 anni, è stata perquisita e addosso aveva i due portafogli oggetti del furto.

Nella medesima giornata ed in quella successiva altri due passeggeri, entrambi maggiorenni, venivano deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania poiché durante i controlli di sicurezza effettuati presso le postazioni centrali, la passeggera M.M. ed il passeggero T.F. tentavano di introdurre all’interno della sala partenze delle finte custodie di carte di credito di colore nero fabbricate ad arte che celavano delle affilate lame in acciaio della lunghezza di 7 cm.