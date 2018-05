Catania, controlli in B&B e case di riposo: 4 denunce

CATANIA- Quattro persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato a Catania durante controlli effettuati insieme a personale dell’Asp a nove strutture tra B&B, alberghi e case di riposo per anziani. . Una denuncia è scattata per il titolare di una casa di riposo risultata priva della «Segnalazione Certificata di Inizio Attività» e nei locali sono state evidenziate carenze sotto il profilo igienico-sanitario. Altre tre persone sono state denunciate a causa della mancata trasmissione dei dati degli alloggiati all’autorità di pubblica sicurezza. In una struttura è stato anche rilevato anche l’ampliamento abusivo dei posti letto venduti rispetto a quelli effettivamente dichiarati all’Agenzia delle Entrate, condotta che prevede una sanzione pecuniaria fino a 3.098 euro.