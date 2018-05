Anche a Fontanarossa arriva il Digikiosk con tante informazioni per chi atterra a Catania

Da questa mattina nell’area Arrivi dell’Aeroporto di Catania è attivo il Digikiosk, un totem multimediale che, tramite una consultazione “touch”, semplice e intuitiva, offre informazioni utilissime in italiano e in inglese a chi, atterrato a Catania, è in cerca di itinerari di viaggio per scoprire la Sicilia ionica. «Uno strumento di informazione “smart” – ha detto l'amministratore delegato di Sac, Nico Torrisi – che, ai passeggeri in arrivo e ai visitatori in transito, offre un servizio utilissimo per programmare percorsi e nuove tappe alla scoperta della Sicilia ionica, ricchissima di attrazioni culturali e di eventi. Un Digikiosk sarà presto installato anche nell’Aeroporto di Comiso».



Non solo Catania, Etna e dintorni, dunque, ma anche Siracusa e Taormina (a seguire Ragusa e la sua provincia), ovvero le mete più richieste dai milioni di turisti che sbarcano ogni anno a Fontanarossa.

Il Digikiosk, gemello di quello installato un anno fa in Piazza Duomo a Catania, è un progetto di Industria01, editore di Citymap (prima mappa cartacea della città) e di TechLab Works, azienda High Tech catanese, e propone non solo itinerari tematici nei siti monumentali o d’interesse culturale, ma anche informazioni pratiche su come raggiungere queste mete con i mezzi di trasporto, dove e come alloggiare, quali sono i locali tipici per degustare la migliore gastronomia e la celebre pasticceria siciliana. Completa l’offerta di informazioni nella rete dei Digikiosk un calendario – costantemente aggiornato – sia sui principali eventi in Sicilia (feste popolari, sagre e tradizioni) che sugli appuntamenti estemporanei: concerti, spettacoli teatrali, mostre d’arte ed escursioni naturalistiche alla scoperta del paesaggio, della flora e fauna siciliana.



«Dopo l’Aeroporto di Catania – spiegano Industria01 e TechLab Works – e Piazza Duomo, che in un anno ha registrato 30mila visualizzazioni di pagine con itinerari ed eventi culturali, stiamo lavorando alla creazione di una rete di Digikiosk che collocheremo nelle altre province siciliane servite dallo scalo di Fontanarossa con l’obiettivo di consentire ai turisti una maggiore fruizione del territorio garantita dal costante aggiornamento del totem, consultabile h 24, 365 giorni l’anno».

Si arricchisce intanto la rete di destinazioni servite dall’Aeroporto di Catania, ben 97 voli diretti per tutta la Summer 2018.

A illustrare le novità è stato semore l’ad Nico Torrisi: «In attesa del volo per Dubai, giornaliero dal 13 giugno (flydubai, compagnia del prestigioso gruppo Emirates) – e hub strategico per raggiungere Estremo Oriente ed Australia - al via da oggi, 31 maggio, il collegamento bisettimanale con Pescara (Volotea), mentre da domani, 1° giugno, cominciano i voli bisettimanali con Nantes (Transavia). Dal 1° luglio, poi, nell’ambito delle rotte sociali, Catania sarà collegata per la prima volta in assoluto con Pantelleria: 4 le frequenze settimanali durante l’estate con la Perla nera del Mediterraneo grazie alla compagnia danese Dat (Danish Air Transport), che opererà anche su Lampedusa (ogni giorno). La Dat, infatti, si è aggiudicata la gara d’appalto per garantire la continuità territoriale con le isole minori per i prossimi tre anni. Sac prosegue con l’obiettivo di potenziare la rete di connessioni nazionali, europee ed extraeuropee dall’Aeroporto di Catania: stiamo investendo molto sul segmento estero (a Pasqua era +15% del 2017) e al contempo ad aumentare i servizi ai passeggeri per garantire loro maggiore qualità e comfort».

Per il prossimo weekend, che coincide con il ponte di sabato 2 giugno, Festa della Repubblica, l’Ufficio Dati Traffico di SAC stima un transito di oltre 102.000 passeggeri (+20% rispetto allo scorso anno). Le date prese in esame sono dall’1 al 3 giugno. Un vero e proprio picco di traffico, raddoppiato rispetto alla media mensile che è del +10%.

Chiusura record per il mese di maggio, con oltre 918.000 passeggeri in transito (76mila in più rispetto al 2017 quando furono 841.988, +9%), dati record anche per aprile con 833.470 transiti (+8,25).

Ufficio Stampa SAC

