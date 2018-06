Riposto, busta con dentro colomba morta ad imprenditore la cui figlia è candidata

RIPOSTO - Inquietante atto intimidatorio nel cuore delle della campagna elettorale per le Amministrative del prossimo 10 giugno a Riposto: una busta con all'interno una colomba morta è stata fatta trovare sulla maniglia della porta di ingresso di una agenzia immobiliare in corso Italia di proprietà dell'imprenditore Giuseppe Scuto, la cui figlia Rosy è candidata nella lista elettorale a sostegno del sindaco uscente Enzo Caragliano.

L'imprenditore Scuto proprio ieri, confermando il proprio sostegno al sindaco uscente, ha sottoscritto un manifesto politico nel quale si rivolgono pesanti accuse agli altri candidati alla poltrona di primo cittadino, deginendo "voltagabbana" i molti che sono emigrati in altre liste per ragioni di opportunità politica.

La busta con la colomba morta è stata scoperta alle 7.45, e l'episodio è stato subito denunciato ai carabinieri. L'imprenditore ripostese esprime disappunto per l'accaduto, definendolo un «gravissimo atto intimidatorio che per la prima volta a Riposto scuote una pacifica campagna elettorale». Indagini sono in corsa ad opera degli inquirenti: in zona sono presenti numerose telecamere che potrebbero agevolare il lavoro dei carabinieri.