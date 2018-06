Catania, un piccolo arsenale rinvenuto e sequestrato a Librino

CATANIA - Due fucili da caccia calibro 12 e 36, una pistola «Beretta» calibro 7,65 con la matricola cancellata e 10 cartucce calibro 12 sono state trovate a Catania dalla Polizia di Stato in una struttura in disuso nel quartiere di Librino dove era stato notato un giovane, poi allontanatosi precipitosamente alla vista degli agenti. Armi e munizioni, contenute in uno scatolone, sono state sequestrate e sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica.

Inoltre sei persone sono state denunciate a Catania dalla Polizia di Stato perché ritenute responsabili, a diverso titolo, di reati riconducibili all’irregolare detenzione di armi, al loro trasporto senza autorizzazione e alla mancata comunicazione della variazione del luogo di detenzione. I provvedimenti sono il bilancio di controlli effettuati dagli agenti il mese scorso dagli agenti del Commissariato Librino in merito ai requisiti psico-fisici di chi detiene armi e della loro regolare detenzione,