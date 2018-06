Le priorità dei cittadini per il nuovo Sindaco di Catania: partecipate al sondaggio online Demopolis – La Sicilia

Domenica 10 giugno si tornerà alle urne per l’elezione del nuovo Sindaco a Catania e in molte città siciliane.



Negli ultimi 5 anni, in termini di qualità della vita, la vostra città è migliorata o peggiorata?



Quali sono, a vostro avviso, gli ambiti prioritari su cui il nuovo Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Catania dovrebbero investire al più presto nella vostra città?



Dite la vostra, partecipando al sondaggio online promosso dall’Istituto Demopolis in collaborazione con il nostro quotidiano e il programma di Telecolor Faccia a faccia. Grazie





Per rispondere in 3 minuti al questionario







http://lasicilia.demopolis.info