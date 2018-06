Falso guaritore arrestato a Santa Venerina: aveva plagiato una donna malata

Si spacciava come santone e a domicilio effettuava prestazioni di ogni tipo, compresa quella di guaritore di malattie misteriose. L’uomo, 55 anni, ieri sera è stato arrestato a Santa Venerina dopo che ha picchiato con violenza una donna di 27 anni che aveva completamente soggiogato, alla quale il Tribunale dei minori di Catania gli ha sottratto la figlia di 5 anni proprio a causa dei conflitti di personalità della donna e in virtù di un totale asservimento ai voleri del convivente, quindi incapace di mantenere la giusta lucidità mentale.

La poveretta, infatti, non rendendosi proprio conto di quanto realmente le stesse accadendo, ha subito in questi mesi numerose vessazioni psicofisiche sfociate la scorsa notte in una vera e propria aggressione con sequestro di persona. Prima l’ha presa a calci e pugni per poi chiuderla fuori al balcone ed impedirle di chiamare i soccorsi.

La ragazza, terrorizzata, ha trovato la forza di chiedere aiuto mettendosi a gridare, attirando così l’attenzione di alcuni vicini di casa che hanno chiamato i carabinieri che hanno bloccato ed ammanettato l’uomo liberando la convivente.

La vittima, trasportata in ambulanza all’Ospedale di Acireale, è stata riscontrata affetta dai medici del Pronto Soccorso da: “trauma distorsivo rachide cervicale – escoriazione avambraccio sinistro” lesioni giudicate guaribili in 15 giorni. La stessa dopo essere stata medicata e dimessa dall’Ospedale ha potuto riabbracciare la figlioletta in casa dei suoi genitori che l’hanno accolta a braccia aperte. Il “Santone" è stato tradotto nel carcere di piazza Lanza a Catania.