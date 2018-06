Anche a Catania un presidio per Soumaila Sako «contro ogni forma di razzismo»

«La mobilitazione per l’assassinio di Soumaila Sacko, l’attivista Usb ucciso a fucilate sabato sera in Calabria, cresce in tutta Italia». E’ quanto fa sapere in una nota l’Unione sindacale di base annunciando una serie di iniziative che culmineranno il 16 giugno in una manifestazione a Roma.

Tante le iniziative lanciate in ricordo del maliano 29enne, sindacalista Usb, assassinato a colpi di fucile a San Calogero (Vibo Valentia) a partire dallo sciopero nazionale dei braccianti. Diverse le mobilitazioni organizzate in tutta Italia: un presidio di protesta è stato organizzato per domani 7 giugno alle 17 anche davanti la prefettura di Catania. Un’ora di sciopero a fine turno anche per la Fca di Melfi, giovedì 7 giugno. «Il punto di arrivo della mobilitazione di USB è la manifestazione nazionale di sabato 16 giugno contro le diseguaglianze sociali» conclude la nota.