Il blitz di un gruppo di ciclisti alla Fontana Gioeni per dire: «Bella minchiata»

CATANIA - Bella minchiata. Non poteva mancare neanche per la fontana ornamentale del Tondo Gioeni quello che è ormai è diventato un vero e proprio tormentone quando a Catania si costruisce una opera pubblica. In principio era stato per la piazza Europa, poi per l'abbattimento del ponte sul Tondo Gioeni, ora per la fontana apparsa a cinque anni dall'abbattimento sul muraglione sotto il parco, la tipica liscìa catanese porta molti ad esprimere così il sentiment di una parte della popolazione.



La prima scritta "bella minchiata" apparsa durante i lavori di piazza Europa

E' stato ieri notte un gruppo di ciclisti catanesi a volere esprimere così il proprio parere sulla nuova fontana Gioeni, costata alle casse comunali quasi un milione di euro utilizzando i fondi destinati alla ciclabile di Viale Africa. Un blitz rapido sotto la fontana, ognugno armato di una lettera, hanno scritto "BELLA MINCHIATA" e hanno pubblicato la foto sui social network sulla pagine Lungomare Liberato.



La scritta "Bella minchiata" apparsa all'indomani della demolizione del cavalcavia del Tondo Gioeni

I ciclisti catanesi scrivono su Facebook che continueranno «a lottare affinchè Catania, diventi al più presto a misura di ciclista e di pedone, ovvero una città moderna, bella, vivibile e meno trafficata». Sulla stessa pagina Facebook alcuni ciclisti hanno invece segnalato che la fontana perde acqua creando un pericoloso rivolo sulla sottostante circonvallazione, dove ciclisti e motociclisti sono a rischio caduta.