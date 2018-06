Catania, giovane donna muore annegata nelle acque della Plaia. C'è anche un disperso

Catania - E’ stato un ragazzo, dalla spiaggia libera numero 1 di Catania, a lanciare l’allarme su una coppia di colore, una giovane donna e forse un altro giovane, in difficoltà tra le onde agitate del mare della Plaia. Chiedevano aiuto, ma non sono riusciti a mettersi in salvo. A recuperare la donna, dall’apparente età di 30-35 anni, alta e di corporatura robusta, è stato il personale di una motovedetta della capitaneria di porto, che l’ha portata sulla battigia, ma era già annegata.



In mare intanto proseguono le ricerche del disperso su cui ci sono delle notizie contrastanti date dai presenti: c'è chi dice sarebbe un giovane uomo, chi un ragazzino. Da lontano non è stato possibile vederlo con certezza neppure da chi ha tempestivamente chiesto i soccorsi. Il timore è che sia stato trascinato lontano dalla forza del mare e per questo il raggio di azione dei soccorritori è stato ampliato. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco, con personale a bordo dell’elicottero Drago 68, un elicottero della marina, oltre a motovedette di polizia e capitaneria di porto e a sommozzatori dei pompieri del comando provinciale di Catania.