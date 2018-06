Fiumefreddo, grosso ramo sulla linea ferrata provoca ritardi

Fiumefreddo (Catania) - A causa delle raffiche di vento, un grosso ramo si è staccato da un arbusto piantumato in un terreno che confina con la linea ferrata delle Ferrovie dello Stato: è finito sui binari, poco distante la stazione ferroviaria di Fiumefreddo di Sicilia provocando la preventiva sospensione cautelativa dei treni in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza e di rimozione del ramo.

Come conferma il coordinatore del Comitato Pendolari Siciliani, Giosuè Malaponti, il treno regionale 12876 delle ore 13.23 da Catania per Messina (arrivo previsto a Fiumefreddo di Sicilia alle ore 14.09) si è fermato a contrada Lavinia accumulando un ritardo di 27 minuti circa. La linea ferrata è stata poi riaperta al traffico.